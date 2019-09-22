Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ярмоленко 44
Крессуэлл 84
2:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
22 сент. 2019, 16:00 МСК
22.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
84'
84'
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
44'
44'
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
19
Уилшир
Джек Уилшир
15
Санчес
Карлос Санчес
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
15
Перейра
Андреас Перейра
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
16
Рохо
Маркос Рохо
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
14
Лингард
Джесси Лингард
17
Фред
Фред
28
Гомес
Анхель Гомес
44
Чон
Тахит Чон