Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: 22 января 2022 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: 22 января 2022 смотреть онлайн

Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
22 янв. 2022, 18:00 МСК
22.01.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
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Предварительный состав

Подробнее
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес

Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:15
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 22:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 22:30
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
3
22.07.2020 22 июля 2020 ср 20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вест Хэм
22.07.2020 22 июля 2020 ср 20:00
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
1
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
Вест Хэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
0
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Вест Хэм
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
2
Вест Хэм
1
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 14:30
Вест Хэм
3 : 1
Манчестер Юнайтед
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 14:30
Вест Хэм
3
Манчестер Юнайтед
1
10.05.2018 10 мая 2018 чт 21:45
Вест Хэм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
10.05.2018 10 мая 2018 чт 21:45
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
0
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Вест Хэм
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
4
Вест Хэм
0
02.01.2017 02 янв. 2017 пн 20:15
Вест Хэм
0 : 2
Манчестер Юнайтед
02.01.2017 02 янв. 2017 пн 20:15
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
2
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вест Хэм
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
1
10.05.2016 10 мая 2016 вт 22:30
Вест Хэм
3 : 2
Манчестер Юнайтед
10.05.2016 10 мая 2016 вт 22:30
Вест Хэм
3
Манчестер Юнайтед
2
13.04.2016 13 апр. 2016 ср 21:00
Вест Хэм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
13.04.2016 13 апр. 2016 ср 21:00
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
2
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вест Хэм
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
1
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Вест Хэм
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
0
Вест Хэм
0
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:15
Вест Хэм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:15
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
1
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Вест Хэм
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
2
Вест Хэм
1
22.03.2014 22 марта 2014 сб 20:30
Вест Хэм
0 : 2
Манчестер Юнайтед
22.03.2014 22 марта 2014 сб 20:30
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
2
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Вест Хэм
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3
Вест Хэм
1
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
Вест Хэм
2 : 2
Манчестер Юнайтед
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
2

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