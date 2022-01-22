Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Игорь Дивеев
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Серхио Рамос
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Нидерланды
Бельгия
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Манчестер Сити
Челси
Ювентус
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Артем Дзюба
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Манчестер Юнайтед VS Вест Хэм
Поделиться:
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: 22 января 2022 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
-:-
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: 22 января 2022 смотреть онлайн
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
22 янв. 2022, 18:00 МСК
22.01.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес
Прошлые матчи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:15
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
22:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
22:30
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
3
22.07.2020
22 июля 2020
ср
20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вест Хэм
22.07.2020
22 июля 2020
ср
20:00
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
1
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Вест Хэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
0
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Вест Хэм
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
2
Вест Хэм
1
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
14:30
Вест Хэм
3 : 1
Манчестер Юнайтед
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
14:30
Вест Хэм
3
Манчестер Юнайтед
1
10.05.2018
10 мая 2018
чт
21:45
Вест Хэм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
10.05.2018
10 мая 2018
чт
21:45
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
0
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Вест Хэм
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
4
Вест Хэм
0
02.01.2017
02 янв. 2017
пн
20:15
Вест Хэм
0 : 2
Манчестер Юнайтед
02.01.2017
02 янв. 2017
пн
20:15
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
2
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вест Хэм
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
1
10.05.2016
10 мая 2016
вт
22:30
Вест Хэм
3 : 2
Манчестер Юнайтед
10.05.2016
10 мая 2016
вт
22:30
Вест Хэм
3
Манчестер Юнайтед
2
13.04.2016
13 апр. 2016
ср
21:00
Вест Хэм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
13.04.2016
13 апр. 2016
ср
21:00
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
2
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вест Хэм
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
1
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Вест Хэм
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
0
Вест Хэм
0
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:15
Вест Хэм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:15
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
1
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Вест Хэм
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
2
Вест Хэм
1
22.03.2014
22 марта 2014
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 2
Манчестер Юнайтед
22.03.2014
22 марта 2014
сб
20:30
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
2
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Вест Хэм
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3
Вест Хэм
1
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
Вест Хэм
2 : 2
Манчестер Юнайтед
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
2
Показать еще
Новости
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
#Уле-Гуннар Сульшер
26 мая, 13:05
Как дела у Алекса Фергюсона. После инсульта терял голос и уже не контролирует здоровье
#Алекс Фергюсон
20 мая, 23:20
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»
#Жозе Моуринью
04 мая, 20:53
#
Новости матча
Сульшер проиграл свой первый финал с «МЮ». Он тренирует клуб с 2018 года и не проходил дальше полуфиналов
27 мая, 01:12
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
34-летний Кавани стал самым возрастным игроком «МЮ», забившим в финале еврокубка
27 мая, 00:06
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55