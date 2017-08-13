Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лукаку 33
Лукаку 53
Марсьяль 87
Погба 90
4:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
13 авг. 2017, 18:00 МСК
13.08.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
90
31
Матич
Неманья Матич
90
8
Мата
Хуан Мата
76
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
88
6
Погба
Поль Погба
90'
90'
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
33'
53'
33', 53'
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
80
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
27
Феллайни
Маруан Феллайни
21
Эррера
Андер Эррера
14
Лингард
Джесси Лингард
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
87'
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
81
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
16
Нобл
Марк Нобл
61
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
20
Айю
Андре Айю
90
27
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
17
Чичарито
Чичарито
90
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
60
Запасные
13
Адриан
Адриан
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
4
Фонте
Жозе Фонте
22
Бирам
Сэм Бирам
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
41
Райс
Деклан Райс
15
Сахо
Диафра Сахо