Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
10 мая 2018, 21:45 МСК
10.05.2018, 21:45 МСК
четверг
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
Мариу
Жоау Мариу
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
27
Эвра
Патрис Эвра
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
33
Куллен
Джош Куллен
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
12
Хагилл
Джордан Хагилл
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
17
Блинд
Дейли Блинд
3
Байи
Эрик Байи
8
Мата
Хуан Мата
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд