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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Аллер 24
Ярмоленко 56
2:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
31 авг. 2019, 17:00 МСК
31.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Нобл
Марк Нобл
85
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
56'
56'
71
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
88
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
24'
24'
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
15
Санчес
Карлос Санчес
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
18
Форнальс
Пабло Форнальс
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
19
Трибулл
Том Трибулл
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
36
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
77
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
78
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
3
Бирам
Сэм Бирам
27
Теттей
Александер Теттей
8
Вранчич
Марио Вранчич
24
Амаду
Ибраим Амаду
23
МакЛин
Кенни МакЛин
20
Дрмич
Йосип Дрмич