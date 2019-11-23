Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 73
Огбонна 90
2:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 36
Моура 43
Кейн 49
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
23 нояб. 2019, 15:30 МСК
23.11.2019, 15:30 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
16
Нобл
Марк Нобл
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90'
90'
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
56
13
Роберто
Роберто
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
46
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
23
Диоп
Исса Диоп
64
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
15
Санчес
Карлос Санчес
18
Форнальс
Пабло Форнальс
30
Антонио
Майкл Антонио
73'
Тоттенхэм
мин
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
36'
36'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
49'
49'
90
27
Моура
Лукас Моура
43'
43'
82
33
Дэвис
Бен Дэвис
75
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
79
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
Запасные
3
Роуз
Дэнни Роуз
16
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
21
Фойт
Хуан Фойт
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо