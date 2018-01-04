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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 84
1:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Мба Обьянг 70
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
4 янв. 2018, 23:00 МСК
4.01.2018, 23:00 МСК
четверг
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
84'
84'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Триппьер
Киран Триппьер
19
Дембеле
Мусса Дембеле
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
29
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
70'
70'
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
17
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
36
Кина
Домингуш Кина
46
Макаси
Мозес Макаси
23
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
20
Айю
Андре Айю
9
Кэрролл
Энди Кэрролл