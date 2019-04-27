Тоттенхэм - Вест Хэм: 27 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:1

Тоттенхэм - Вест Хэм: 27 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 67
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
27 апр. 2019, 14:30 МСК
27.04.2019, 14:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
21
Фойт
Хуан Фойт
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
27
Моура
Лукас Моура
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
-
2
Триппьер
Киран Триппьер
-
16
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
-
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
-
52
Скипп
Оливер Скипп
-
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
-
9
Янссен
Венсан Янссен
-
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
30
Антонио
Майкл Антонио
67'
67'
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
-
21
Огбонна
Анжело Огбонна
-
19
Уилшир
Джек Уилшир
-
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
-
17
Чичарито
Чичарито
-
27
Лукас
Лукас
-

События

Матч окончен 0:1
86'
Желтая карточка
Райан Фредерикс
67'
ГОЛ! 0:1
Майкл Антонио
26'
Желтая карточка
Роберт Снодграсс

Прошлые матчи

21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Вест Хэм
2 : 1
Тоттенхэм
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
1
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:30
Тоттенхэм
3 : 3
Вест Хэм
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:30
Тоттенхэм
3
Вест Хэм
3
23.06.2020 23 июня 2020 вт 22:15
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Хэм
23.06.2020 23 июня 2020 вт 22:15
Тоттенхэм
2
Вест Хэм
0
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:30
Вест Хэм
2 : 3
Тоттенхэм
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:30
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
3
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 14:30
Тоттенхэм
0 : 1
Вест Хэм
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 14:30
Тоттенхэм
0
Вест Хэм
1
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Тоттенхэм
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
Вест Хэм
0
Тоттенхэм
1
04.01.2018 04 янв. 2018 чт 23:00
Тоттенхэм
1 : 1
Вест Хэм
04.01.2018 04 янв. 2018 чт 23:00
Тоттенхэм
1
Вест Хэм
1
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 14:30
Вест Хэм
2 : 3
Тоттенхэм
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 14:30
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
3
05.05.2017 05 мая 2017 пт 22:00
Вест Хэм
1 : 0
Тоттенхэм
05.05.2017 05 мая 2017 пт 22:00
Вест Хэм
1
Тоттенхэм
0
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:30
Тоттенхэм
3 : 2
Вест Хэм
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:30
Тоттенхэм
3
Вест Хэм
2
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:45
Вест Хэм
1 : 0
Тоттенхэм
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:45
Вест Хэм
1
Тоттенхэм
0
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 19:00
Тоттенхэм
4 : 1
Вест Хэм
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 19:00
Тоттенхэм
4
Вест Хэм
1
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 15:00
Тоттенхэм
2 : 2
Вест Хэм
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 15:00
Тоттенхэм
2
Вест Хэм
2
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Тоттенхэм
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 17:00
Вест Хэм
0
Тоттенхэм
1
03.05.2014 03 мая 2014 сб 14:45
Вест Хэм
2 : 0
Тоттенхэм
03.05.2014 03 мая 2014 сб 14:45
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
0
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:00
Тоттенхэм
0 : 3
Вест Хэм
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:00
Тоттенхэм
0
Вест Хэм
3
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Вест Хэм
2 : 3
Тоттенхэм
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
3
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 19:00
Тоттенхэм
3 : 1
Вест Хэм
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 19:00
Тоттенхэм
3
Вест Хэм
1
19.03.2011 19 марта 2011 сб 15:45
Тоттенхэм
0 : 0
Вест Хэм
19.03.2011 19 марта 2011 сб 15:45
Тоттенхэм
0
Вест Хэм
0
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 0
Тоттенхэм
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1
Тоттенхэм
0

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