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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ланзини 65
1:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
5 мая 2017, 22:00 МСК
5.05.2017, 22:00 МСК
пятница
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
23
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
65'
65'
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
20
Айю
Андре Айю
84
28
Кальери
Хонатан Кальери
89
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
7
Фегули
Софиан Фегули
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
41
Райс
Деклан Райс
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
24
Флетчер
Эшли Флетчер
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
73
5
Вертонген
Ян Вертонген
67
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
80
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
20
Алли
Деле Алли
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
19
Дембеле
Мусса Дембеле
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Янссен
Венсан Янссен