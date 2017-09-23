Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Чичарито 65
Куяте 87
2:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 34
Кейн 38
Эриксен 60
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
23 сент. 2017, 14:30 МСК
23.09.2017, 14:30 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
4
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
87'
87'
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
17
Чичарито
Чичарито
65'
65'
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
22
Бирам
Сэм Бирам
26
Масуаку
Артур Масуаку
41
Райс
Деклан Райс
20
Айю
Андре Айю
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
15
Сахо
Диафра Сахо
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
60'
60'
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
34'
38'
34', 38'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Триппьер
Киран Триппьер
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
29
Уинкс
Гарри Уинкс
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
7
Сон
Хын-Мин Сон