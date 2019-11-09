Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 11
Вуд 44
Роберто 54
3:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
9 нояб. 2019, 18:00 МСК
9.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
9
Вуд
Крис Вуд
44'
44'
90
4
Корк
Джек Корк
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
10
Барнс
Эшли Барнс
11'
11'
90
1
Поп
Ник Поп
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
23
Питерс
Эрик Питерс
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
28
Лонг
Кевин Лонг
25
Леннон
Аарон Леннон
19
Родригес
Джей Родригес
12
Брэди
Робби Брэди
Вест Хэм
мин
16
Нобл
Марк Нобл
90
13
Роберто
Роберто
54'
54'
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
21
Огбонна
Анжело Огбонна
27
Айети
Арлинд Айети
15
Санчес
Карлос Санчес
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко