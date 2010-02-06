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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Наджент 14
Фокс 55
2:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Илан 81
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
6 февр. 2010, 18:00 МСК
6.02.2010, 18:00 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Корт
Леон Корт
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
55'
55'
86
0
Блэйк
Робби Блэйк
73
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
МакДональд
Кевин МакДональд
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
14'
14'
88
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
0
Дафф
Майкл Дафф
0
Иглс
Крис Иглс
0
Корк
Джек Корк
0
Патерсон
Мартин Патерсон
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
77
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
62
0
МакКарти
Бенни МакКарти
46
0
Коул
Карлтон Коул
90
Запасные
0
Штех
Марек Штех
0
Ковач
Радослав Ковач
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Илунга
Эрита Илунга
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Илан
Илан
81'
0
Мидо
Хоссам Мидо