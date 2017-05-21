Матч завершен
Бернли
Бернли
Воукс 23
1:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Фегули 27
Айю 72
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
21 мая 2017, 17:00 МСК
21.05.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
12
Брэди
Робби Брэди
67
23
Уорд
Стивен Уорд
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
78
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
9
Воукс
Сэм Воукс
23'
23'
90
28
Лонг
Крис Лонг
90
7
Грэй
Андре Грэй
78
Запасные
29
Поп
Ник Поп
4
Фланаган
Джон Фланаган
27
Дариква
Тендэй Дариква
16
Дефур
Стивен Дефур
25
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
10
Барнс
Эшли Барнс
32
Агьей
Даниэл Агьей
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
23
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
7
Фегули
Софиан Фегули
27'
27'
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
84
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
20
Айю
Андре Айю
72'
72'
90
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
36
Кина
Домингуш Кина
41
Райс
Деклан Райс
46
Макаси
Мозес Макаси
24
Флетчер
Эшли Флетчер