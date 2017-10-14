Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 85
1:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 19
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
14 окт. 2017, 17:00 МСК
14.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
81
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
46
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
46
11
Вуд
Крис Вуд
85'
85'
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
28
Лонг
Кевин Лонг
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
10
Барнс
Эшли Барнс
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
4
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
19'
19'
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
88
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
46
17
Чичарито
Чичарито
75
Запасные
13
Адриан
Адриан
21
Огбонна
Анжело Огбонна
26
Масуаку
Артур Масуаку
16
Нобл
Марк Нобл
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
20
Айю
Андре Айю
15
Сахо
Диафра Сахо