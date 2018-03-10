Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:3
Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 66
Вуд 70
Вуд 81
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
10 марта 2018, 18:00 МСК
10.03.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
18
Мариу
Жоау Мариу
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
27
Эвра
Патрис Эвра
33
Куллен
Джош Куллен
43
Браун
Маркус Браун
41
Райс
Деклан Райс
17
Чичарито
Чичарито
12
Хагилл
Джордан Хагилл
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
66'
66'
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
26
Бардсли
Филлип Бардсли
28
Лонг
Кевин Лонг
8
Марни
Дин Марни
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Воукс
Сэм Воукс
11
Вуд
Крис Вуд
70', 81'