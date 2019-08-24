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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Грэй 17
1:3
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Нобл 3
Аллер 64
Аллер 73
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
24 авг. 2019, 17:00 МСК
24.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
18
Грэй
Андре Грэй
17'
17'
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
2
Янмат
Дэрил Янмат
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
20
Кина
Домингуш Кина
23
Сарр
Исмаила Сарр
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Нобл
Марк Нобл
3'
3'
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
64'
73'
64', 73'
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
15
Санчес
Карлос Санчес
18
Форнальс
Пабло Форнальс
30
Антонио
Майкл Антонио