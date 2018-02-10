Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Чичарито 38
Арнаутович 78
2:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
10 февр. 2018, 18:00 МСК
10.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
18
Мариу
Жоау Мариу
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
78'
78'
90
17
Чичарито
Чичарито
38'
38'
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
27
Эвра
Патрис Эвра
4
Фонте
Жозе Фонте
22
Бирам
Сэм Бирам
33
Куллен
Джош Куллен
41
Райс
Деклан Райс
12
Хагилл
Джордан Хагилл
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
35
Бахман
Даниэль Бахман
28
Каррильо
Андре Каррильо
37
Перейра
Роберто Перейра
12
Ндонг
Дидье Ндонг
18
Грэй
Андре Грэй
20
Лукебакио
Доди Лукебакио