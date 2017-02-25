Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 3
1:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Айю 73
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
25 февр. 2017, 20:30 МСК
25.02.2017, 20:30 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
4
Кабуль
Юнес Кабуль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
22
Янмат
Дэрил Янмат
52
25
Холебас
Хосе Холебас
90
11
Бехрами
Валон Бехрами
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
20
Сарате
Мауро Сарате
45
9
Дини
Трой Дини
3'
3'
90
21
Ньянг
М'Байе Ньянг
82
Запасные
34
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
5
Предль
Себастьян Предль
18
Суньига
Камило Суньига
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
10
Саксесс
Исаак Саксесс
Вест Хэм
мин
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
23
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
7
Фегули
Софиан Фегули
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
65
16
Нобл
Марк Нобл
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
22
Бирам
Сэм Бирам
26
Масуаку
Артур Масуаку
20
Айю
Андре Айю
73'
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
28
Кальери
Хонатан Кальери