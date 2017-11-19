Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Хьюз 11
Ришарлисон 64
2:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
19 нояб. 2017, 19:00 МСК
19.11.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
11'
11'
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
64'
64'
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
5
Предль
Себастьян Предль
25
Холебас
Хосе Холебас
29
Капу
Этьенн Капу
28
Каррильо
Андре Каррильо
37
Перейра
Роберто Перейра
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
26
Масуаку
Артур Масуаку
36
Кина
Домингуш Кина
41
Райс
Деклан Райс
15
Сахо
Диафра Сахо
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес