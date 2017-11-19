Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Хьюз 11
Ришарлисон 64
2:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
19 нояб. 2017, 19:00 МСК
19.11.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
11'
11'
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
64'
64'
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
5
Предль
Себастьян Предль
25
Холебас
Хосе Холебас
29
Капу
Этьенн Капу
28
Каррильо
Андре Каррильо
37
Перейра
Роберто Перейра
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
26
Масуаку
Артур Масуаку
36
Кина
Домингуш Кина
41
Райс
Деклан Райс
15
Сахо
Диафра Сахо
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес