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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Аллер 37
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
14 дек. 2019, 20:30 МСК
14.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
7
Лонг
Шейн Лонг
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
12
Дженепо
Мусса Дженепо
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
4
Вестергор
Янник Вестергор
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
10
Адамс
Чарли Адамс
20
Обафеми
Майкл Обафеми
Вест Хэм
мин
16
Нобл
Марк Нобл
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
25
Мартин
Давид Мартин
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
37'
37'
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
26
Масуаку
Артур Масуаку
23
Диоп
Исса Диоп
15
Санчес
Карлос Санчес
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко