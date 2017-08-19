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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Габбиадини 11
Тадич 38
Остин 90
3:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Чичарито 45
Чичарито 74
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
19 авг. 2017, 17:00 МСК
19.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
80
11
Тадич
Душан Тадич
38'
38'
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
18
Лемина
Марио Лемина
65
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
11'
11'
80
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
35
Беднарек
Ян Беднарек
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
38
МакКуин
Сэм МакКуин
19
Буфал
Софьян Буфал
7
Лонг
Шейн Лонг
10
Остин
Чарли Остин
90'
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
68
Райс
Деклан Райс
76
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
30
Антонио
Майкл Антонио
68
20
Айю
Андре Айю
68
27
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
17
Чичарито
Чичарито
45'
74'
45', 74'
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
22
Бирам
Сэм Бирам
26
Масуаку
Артур Масуаку
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
15
Сахо
Диафра Сахо
7
Фернандес
Эдимилсон Фернандес