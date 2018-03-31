Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Мариу 13
Арнаутович 17
Арнаутович 45
3:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
31 марта 2018, 17:00 МСК
31.03.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
18
Мариу
Жоау Мариу
13'
13'
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
17'
45'
17', 45'
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
27
Эвра
Патрис Эвра
33
Куллен
Джош Куллен
12
Хагилл
Джордан Хагилл
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
10
Остин
Чарли Остин
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
19
Буфал
Софьян Буфал
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Каррийо
Гидо Каррийо