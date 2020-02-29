Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Боуэн 15
Аллер 40
Антонио 54
3:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Обафеми 31
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
29 февр. 2020, 18:00 МСК
29.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
17
Боуэн
Харрод Боуэн
15'
15'
78
52
Нгакия
Жереми Нгакия
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
30
Антонио
Майкл Антонио
54'
54'
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
41
Райс
Деклан Райс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
40'
40'
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
26
Масуаку
Артур Масуаку
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
61
Обафеми
Майкл Обафеми
31'
31'
68
27
Смоллбоун
Уильям Смоллбоун
78
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
19
Буфал
Софьян Буфал
54
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
4
Вестергор
Янник Вестергор
24
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
43
Валери
Ян Валери
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
9
Ингс
Дэнни Ингс
10
Адамс
Че Адамс