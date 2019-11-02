Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Бальбуэна 73
Снодграсс 90
2:3
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кларк 16
Фернандес 22
Шелви 51
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
2 нояб. 2019, 18:00 МСК
2.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
13
Роберто
Роберто
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90'
90'
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
73'
73'
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
21
Огбонна
Анжело Огбонна
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
27
Айети
Арлинд Айети
15
Санчес
Карлос Санчес
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
18
Форнальс
Пабло Форнальс
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
2
Кларк
Киран Кларк
16'
16'
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
51'
51'
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
22'
22'
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
17
Крафт
Эмиль Крафт
3
Дамметт
Пол Дамметт
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
30
Атсу
Кристиан Атсу
12
Гэйл
Дуайт Гэйл