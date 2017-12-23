Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Арнаутович 6
Айю 68
2:3
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Савье 10
Диаме 52
Атсу 60
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
23 дек. 2017, 18:00 МСК
23.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
20
Айю
Андре Айю
68'
68'
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
6'
6'
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
36
Кина
Домингуш Кина
41
Райс
Деклан Райс
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
17
Чичарито
Чичарито
15
Сахо
Диафра Сахо
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
52'
52'
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
24
Савье
Анри Савье
10'
10'
90
21
Хоселу
Хоселу
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
60'
60'
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
25
Айдара
Массадио Айдара
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
3
Дамметт
Пол Дамметт
16
Ааронс
Роландо Ааронс
7
Мерфи
Джош Мерфи
17
Перес
Айосе Перес