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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Хоселу 36
Кларк 72
Митрович 86
3:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
26 авг. 2017, 17:00 МСК
26.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Кларк
Киран Кларк
72'
72'
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
88
14
Хэйден
Айзек Хэйден
82
23
Мерино
Микель Мерино
90
21
Хоселу
Хоселу
36'
36'
72
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
27
Гамес
Хесус Гамес
10
Диаме
Мухамед Диаме
16
Ааронс
Роландо Ааронс
24
Савье
Анри Савье
45
Митрович
Александар Митрович
86'
7
Мерфи
Джош Мерфи
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
41
Райс
Деклан Райс
46
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
16
Нобл
Марк Нобл
71
30
Антонио
Майкл Антонио
90
20
Айю
Андре Айю
70
17
Чичарито
Чичарито
90
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
4
Фонте
Жозе Фонте
26
Масуаку
Артур Масуаку
8
Куяте
Шейку Куяте
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
15
Сахо
Диафра Сахо