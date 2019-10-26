Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Снодграсс 44
1:1
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Муссе 69
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
26 окт. 2019, 17:00 МСК
26.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
13
Роберто
Роберто
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
44'
44'
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
21
Огбонна
Анжело Огбонна
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
27
Айети
Арлинд Айети
15
Санчес
Карлос Санчес
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
18
Форнальс
Пабло Форнальс
Шеффилд Юнайтед
мин
4
Флек
Джон Флек
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
11
Робинсон
Каллум Робинсон
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
10
Шарп
Билли Шарп
9
МакБарни
Оливер МакБарни
8
Фримен
Люк Фримен
22
Муссе
Ли Муссе
69'