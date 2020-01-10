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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
МакБарни 53
1:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
10 янв. 2020, 23:00 МСК
10.01.2020, 23:00 МСК
пятница
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
4
Флек
Джон Флек
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
53'
53'
90
Запасные
13
Иствуд
Джейк Иствуд
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
23
Осборн
Бен Осборн
10
Шарп
Билли Шарп
11
Робинсон
Каллум Робинсон
22
Муссе
Ли Муссе
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
41
Райс
Деклан Райс
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
23
Диоп
Исса Диоп
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
18
Форнальс
Пабло Форнальс