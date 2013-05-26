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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
0:2
Матч завершен
Сельта
Виго
Кабрал 28
Аспас 56
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
26 мая 2013, 21:00 МСК
26.05.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Пенья
Карлос Пенья
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Серену
Энрике Серену
62
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Рубио
Альваро Рубио
46
0
Манушу
Манушу
90
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
46
Запасные
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Руэда
Хесус Руэда
0
Омар
Омар
0
Састре
Луис Састре
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Лоло
Лоло
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
44
0
Бельвис
Карлос Бельвис
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
28'
28'
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Инса
Начо Инса
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
64
0
Лопес
Алекс Лопес
81
0
Аспас
Яго Аспас
56'
56'
90
Запасные
0
Бланко
Рубен Бланко
0
Ллорка
Самуэль Ллорка
0
Мадинда
Леви Мадинда
0
Антон
Антон
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Тони
Тони