Матч завершен
Сельта
Виго
0:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 15 тур

Примера,

15 тур

Испания
29 нояб. 2019, 23:00 МСК
29.11.2019, 23:00 МСК
пятница
Составы
Сельта
мин
10
Аспас
Яго Аспас
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
1
Альварес
Серхио Альварес
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
22
Мина
Санти Мина
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
24
Шейх
Папе Шейх
90
11
Систо
Пионе Систо
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
Запасные
3
Костас
Давид Костас
12
Рафинья
Рафинья
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
23
Мендес
Брайс Мендес
8
Белтран
Фран Белтран
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
Вальядолид
мин
4
Кико
Кико
90
21
Мичел
Мичел
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
1
Масип
Жорди Масип
90
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
10
Плано
Оскар Плано
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
2
Порро
Педро Порро
14
Алькарас
Рубен Алькарас
19
Вилья
Тони Вилья
9
Унал
Энес Унал
23
Рубио
Вальдо Рубио