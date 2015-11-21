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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Труа
Труа
Жан 69
1:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Бензия 9
Лига 1, 14 тур
Лига 1,
14 тур
Франция
21 нояб. 2015, 22:00 МСК
21.11.2015, 22:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Труа
мин
40
Бернардони
Поль Бернардони
90
4
Аяссе
Томас Аяссе
59
25
Пи
Жесси Пи
90
5
Санер
Матье Санер
90
22
Весковац
Душан Весковац
90
6
Мартинс Перейра
Жонатан Мартинс Перейра
74
35
Дабо
Мухамаду Дабо
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
90
8
Дарбио
Стефан Дарбио
90
7
Кур
Йоанн Кур
54
27
Жан
Корентен Жан
69'
69'
90
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
3
Мавинга
Крис Мавинга
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
23
Камю
Фабьен Камю
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
13
Переа
Брайан Переа
21
Кабо
Джимми Кабо
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
5
Сивелли
Ренато Сивелли
90
25
Баша
Марко Баша
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
4
Бальмон
Флоран Бальмон
90
24
Мавуба
Рио Мавуба
90
47
Мбемба
Нолан Мбемба
66
11
Ботик
Эрик Ботик
87
9
Бензия
Яссин Бензия
9'
9'
90
12
Гирасси
Серу Гирасси
77
Запасные
16
Элана
Стив Элана
23
Сумаоро
Адама Сумаоро
28
Павар
Бенжамен Павар
10
Мартен
Марвин Мартен
26
Араужо
Алексис Араужо
15
Нангис
Ленни Нангис
27
Гийом
Батист Гийом