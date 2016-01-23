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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Буфал 25
1:3
Матч завершен
Труа
Труа
Кабо 77
Кабо 80
Пи 86
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
23 янв. 2016, 22:00 МСК
23.01.2016, 22:00 МСК
суббота
Николя Ренвиль
Николя Ренвиль
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
8
Оббади
Мунир Оббади
90
5
Сивелли
Ренато Сивелли
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
23
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
4
Бальмон
Флоран Бальмон
90
24
Мавуба
Рио Мавуба
90
7
Буфал
Софьян Буфал
25'
25'
83
11
Ботик
Эрик Ботик
90
22
Талло
Жуниор Талло
72
Запасные
16
Элана
Стив Элана
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
28
Павар
Бенжамен Павар
32
Лопеш
Рони Лопеш
6
Амаду
Ибраим Амаду
9
Бензия
Яссин Бензия
Труа
мин
40
Бернардони
Поль Бернардони
90
25
Пи
Жесси Пи
86'
86'
90
5
Санер
Матье Санер
90
31
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
23
Камю
Фабьен Камю
75
19
Азамум
Карим Азамум
54
33
Конфа
Алуа Конфа
90
21
Кабо
Джимми Кабо
77'
80'
77', 80'
90
27
Жан
Корентен Жан
62
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
35
Дабо
Мухамаду Дабо
10
Ниве
Бенжамин Ниве
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
8
Дарбио
Стефан Дарбио
7
Кур
Йоанн Кур
9
Гуйе
Бабакар Гуйе