Матч завершен
Труа
Труа
1:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
15 сент. 2012, 18:00 МСК
15.09.2012, 18:00 МСК
суббота
Составы