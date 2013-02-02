Матч завершен
Лилль
Лилль
1:1
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
2 февр. 2013, 22:00 МСК
2.02.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы