Матч завершен
Томь
Томск
Кузнецов 24
1:0
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
18 марта 2017, 11:30 МСК
18.03.2017, 11:30 МСК
суббота
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
89
Осипов
Дмитрий Осипов
90
84
Митерев
Антон Митерев
90
17
Пугин
Алексей Пугин
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
24'
24'
84
87
Сасин
Дмитрий Сасин
90
18
Попов
Артем Попов
90
15
Голышев
Павел Голышев
90
97
Соболев
Александр Соболев
75
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
54
Букачев
Александр Букачев
69
Карымов
Марк Карымов
64
Макурин
Антон Макурин
65
Салахутдинов
Руслан Салахутдинов
88
Большунов
Даниил Большунов
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
94
Науменко
Александр Науменко
Амкар
мин
15
Хомич
Дмитрий Хомич
90
16
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
6
Конде
Секу Конде
90
5
Гол
Януш Гол
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
75
20
Комолов
Павел Комолов
90
27
Костюков
Михаил Костюков
57
87
Огуде
Фегор Огуде
90
9
Бодул
Дарко Бодул
90
17
Гасилин
Алексей Гасилин
61
Запасные
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
98
Будаков
Александр Будаков
23
Черенчиков
Иван Черенчиков
4
Зайцев
Николай Зайцев
25
Хурцидзе
Давид Хурцидзе
33
Йовичич
Бранко Йовичич
77
Салугин
Александр Салугин
99
Мищенко
Олег Мищенко