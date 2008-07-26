Матч завершен
Амкар
Пермь
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
26 июля 2008, 16:00 МСК
26.07.2008, 16:00 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы