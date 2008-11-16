Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
16 нояб. 2008, 14:00 МСК
16.11.2008, 14:00 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы