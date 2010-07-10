Матч завершен
Амкар
Пермь
Кушев 71
Коломейцев 90
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 67
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
10 июля 2010, 17:15 МСК
10.07.2010, 17:15 МСК
суббота
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
90
0
Гаал
Миклош Гаал
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
0
Сираков
Захари Сираков
90
0
Гришин
Виталий Гришин
66
0
Коломейцев
Александр Коломейцев
90'
90'
90
0
Новакович
Митар Новакович
90
0
Волков
Сергей Волков
85
0
Пеев
Георги Пеев
90
0
Кушев
Мартин Кушев
71'
71'
90
Запасные
0
Усминский
Игорь Усминский
0
Калашников
Вячеслав Калашников
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
0
Топчу
Андрей Топчу
0
Померко
Алексей Померко
0
Кнежевич
Иосип Кнежевич
0
Вито
Вито
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
88
0
Скобляков
Сергей Скобляков
78
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
73
0
Корниленко
Сергей Корниленко
67'
67'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Джиоев
Георгий Джиоев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Прудников
Александр Прудников
0
Мазнов
Горан Мазнов