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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Амкар
Пермь
Салугин 47
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
10 сент. 2016, 15:30 МСК
10.09.2016, 15:30 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Амкар
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
16
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
46
22
Шаваев
Алихан Шаваев
90
87
Огуде
Фегор Огуде
90
33
Йовичич
Бранко Йовичич
46
9
Бодул
Дарко Бодул
86
Запасные
15
Хомич
Дмитрий Хомич
98
Будаков
Александр Будаков
4
Зайцев
Николай Зайцев
6
Конде
Секу Конде
25
Хурцидзе
Давид Хурцидзе
27
Костюков
Михаил Костюков
13
Баланович
Сергей Баланович
77
Салугин
Александр Салугин
47'
7
Шиндер
Антон Шиндер
28
Прокофьев
Станислав Прокофьев
11
Чума
Анене Чума
Томь
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
15
Бордачев
Максим Бордачев
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
23
Враньеш
Огнен Враньеш
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
48
Тишкин
Максим Тишкин
79
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
8
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
70
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
6
Дроппа
Лукаш Дроппа
90
22
Самодин
Сергей Самодин
90
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
19
Тен
Петр Тен
14
Дудиев
Аслан Дудиев
20
Яблонски
Давид Яблонски
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
11
Касьян
Александр Касьян
18
Попов
Артем Попов
15
Голышев
Павел Голышев
13
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Кудряшов
Павел Кудряшов