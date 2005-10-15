Матч завершен
Томь
Томск
3:0
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
15 окт. 2005, 15:00 МСК
15.10.2005, 15:00 МСК
суббота
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы