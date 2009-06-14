Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 21
1:2
Матч завершен
Амкар
Пермь
Пеев 56
Сикимич 67
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
14 июня 2009, 10:30 МСК
14.06.2009, 10:30 МСК
воскресенье
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
75
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
61
0
Дядюн
Владимир Дядюн
48
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
21'
21'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Евсиков
Денис Евсиков
0
Климов
Валерий Климов
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Немет
Норберт Немет
0
Архипов
Антон Архипов
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
90
0
Гришин
Виталий Гришин
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Калашников
Вячеслав Калашников
90
0
Макагонов
Михаил Макагонов
90
0
Старков
Иван Старков
46
0
Новакович
Митар Новакович
90
0
Вильям
Вильям
46
0
Жеан Карлос
Жеан Карлос
88
0
Пеев
Георги Пеев
56'
56'
90
0
Жиляев
Николай Жиляев
90
Запасные
0
Шумайлов
Максим Шумайлов
0
Померко
Алексей Померко
0
Гаглоев
Вадим Гаглоев
0
Дзахов
Давид Дзахов
0
Сикимич
Предраг Сикимич
67'