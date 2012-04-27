Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 41 тур

РПЛ,

41 тур

Россия
27 апр. 2012, 14:00 МСК
27.04.2012, 14:00 МСК
пятница
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Баженов
Никита Баженов
80
0
Ребко
Алексей Ребко
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Махмудов
Эмин Махмудов
58
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Хазов
Антон Хазов
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Башилов
Михаил Башилов
0
Чернов
Евгений Чернов
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Маляка
Дмитрий Маляка
0
Сазонов
Алексей Сазонов
Амкар
мин
0
Герус
Роман Герус
90
0
Мияилович
Никола Мияилович
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Новакович
Митар Новакович
90
0
Сираков
Захари Сираков
90
0
Гришин
Виталий Гришин
88
0
Васильев
Константин Васильев
90
0
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
0
Пеев
Георги Пеев
90
0
Якубко
Мартин Якубко
90
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
75
Запасные
0
Данилов
Андрей Данилов
0
Гаращенков
Сергей Гаращенков
0
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
0
Блажич
Марко Блажич
0
Волков
Сергей Волков
0
Тюкалов
Евгений Тюкалов
0
Субботин
Александр Субботин