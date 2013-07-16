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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Амкар
Пермь
Пеев 3
Пеев 9
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
16 июля 2013, 16:00 МСК
16.07.2013, 16:00 МСК
вторник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
90
0
Занев
Петар Занев
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
70
0
Сираков
Захари Сираков
90
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
57
0
Васильев
Константин Васильев
90
0
Коломейцев
Александр Коломейцев
85
0
Благо
Благо
90
0
Пеев
Георги Пеев
3'
9'
3', 9'
90
0
Якубко
Мартин Якубко
90
Запасные
0
Герус
Роман Герус
0
Семенов
Андрей Семенов
0
Фадеев
Николай Фадеев
0
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
0
Камеш
Владимирс Камеш
0
Каюмов
Дмитрий Каюмов
0
Канунников
Максим Канунников
0
Пикущак
Игорь Пикущак
Томь
мин
0
Божович
Младен Божович
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
63
0
Комков
Михаил Комков
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Сорокин
Валерий Сорокин
49
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
68
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Вашек
Петр Вашек
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Башкиров
Евгений Башкиров
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
0
Аксанов
Султан Аксанов
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов
0
Панченко
Кирилл Панченко
0
Погребняк
Кирилл Погребняк