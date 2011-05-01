Матч завершен
Амкар
Пермь
Ристич 14
1:2
Матч завершен
Томь
Томск
Голышев 39
Голышев 48
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
1 мая 2011, 11:00 МСК
1.05.2011, 11:00 МСК
воскресенье
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Амкар
мин
0
Хомутовский
Василий Хомутовский
90
0
Федорив
Виталий Федорив
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Калашников
Вячеслав Калашников
55
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
0
Секретов
Андрей Секретов
90
0
Новакович
Митар Новакович
44
0
Кнежевич
Иосип Кнежевич
75
0
Пеев
Георги Пеев
90
0
Волков
Сергей Волков
90
0
Ристич
Стевица Ристич
14'
14'
90
Запасные
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Молодцов
Артем Молодцов
0
Мияилович
Никола Мияилович
0
Гришин
Виталий Гришин
0
Джалович
Радомир Джалович
0
Михалев
Илья Михалев
0
Мийич
Предраг Мийич
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
80
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
15
0
Голышев
Павел Голышев
39'
48'
39', 48'
90
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Канунников
Максим Канунников
63
Запасные
0
Комиссаров
Иван Комиссаров
0
Строев
Виктор Строев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Баженов
Никита Баженов
0
Стариков
Евгений Стариков