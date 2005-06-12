Матч завершен
Амкар
Пермь
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
12 июня 2005, 16:00 МСК
12.06.2005, 16:00 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы