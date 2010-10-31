Матч завершен
Томь
Томск
Харитонов 54
1:0
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
31 окт. 2010, 11:45 МСК
31.10.2010, 11:45 МСК
воскресенье
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
54'
54'
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Петкович
Никола Петкович
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Климов
Валерий Климов
88
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Стариков
Евгений Стариков
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
81
0
Дзюба
Артем Дзюба
72
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Джиоев
Георгий Джиоев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
Амкар
мин
0
Усминский
Игорь Усминский
90
0
Сираков
Захари Сираков
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Попов
Алексей Попов
90
0
Гришин
Виталий Гришин
90
0
Пеев
Георги Пеев
90
0
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
0
Новакович
Митар Новакович
90
0
Топчу
Андрей Топчу
90
0
Волков
Сергей Волков
90
0
Ристич
Стевица Ристич
87
Запасные
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Гаал
Миклош Гаал
0
Калашников
Вячеслав Калашников
0
Секретов
Андрей Секретов
0
Жинко
Лука Жинко
0
Кушев
Мартин Кушев
0
Маки
Сейчиро Маки