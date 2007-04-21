Матч завершен
Амкар
Пермь
3:3
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
21 апр. 2007, 15:00 МСК
21.04.2007, 15:00 МСК
суббота
Алексей Сергеев
Алексей Сергеев
Главный Судья
Составы