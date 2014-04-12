Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
12 апр. 2014, 11:00 МСК
12.04.2014, 11:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
25
Чебану
Илья Чебану
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
52
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
9
Портнягин
Игорь Портнягин
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
67
77
Пинтер
Адам Пинтер
90
10
Голышев
Павел Голышев
58
0
Игнатович
Павел Игнатович
74
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Межиев
Арби Межиев
1
Божович
Младен Божович
0
Аравин
Алексей Аравин
30
Салата
Корнел Салата
63
Терентьев
Денис Терентьев
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Комков
Михаил Комков
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
4
Башкиров
Евгений Башкиров
0
Черевко
Александр Черевко
0
Баженов
Никита Баженов
88
Панченко
Кирилл Панченко
Амкар
мин
42
Нарубин
Сергей Нарубин
90
0
Вавржиняк
Якуб Вавржиняк
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Фибел
Томас Фибел
90
23
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
0
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
17
Васильев
Константин Васильев
90
0
Благо
Благо
90
0
Канунников
Максим Канунников
90
70
Твумаси
Патрик Твумаси
69
83
Пикущак
Игорь Пикущак
88
Запасные
1
Герус
Роман Герус
0
Никитин
Алексей Никитин
0
Придюк
Андрей Придюк
0
Ходжаниязов
Джамалдин Ходжаниязов
25
Збожень
Дамиан Збожень
50
Смирнов
Михаил Смирнов
0
Нийхолт
Джанлука Нийхолт
0
Соловьев
Иван Соловьев
0
Каюмов
Дмитрий Каюмов