Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
27 авг. 2011, 14:30 МСК
27.08.2011, 14:30 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
84
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Канунников
Максим Канунников
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
7
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Строев
Виктор Строев
0
Нахушев
Руслан Нахушев
0
Климов
Валерий Климов
0
Лактионов
Денис Лактионов
0
Баженов
Никита Баженов
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
90
0
Цискаридзе
Зураб Цискаридзе
90
0
Попов
Алексей Попов
87
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
0
Сираков
Захари Сираков
90
0
Гришин
Виталий Гришин
83
0
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
0
Мияилович
Никола Мияилович
90
0
Пеев
Георги Пеев
90
0
Джалович
Радомир Джалович
90
0
Михалев
Илья Михалев
62
Запасные
0
Хомутовский
Василий Хомутовский
0
Молодцов
Артем Молодцов
0
Смирнов
Михаил Смирнов
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
0
Секретов
Андрей Секретов
0
Блажич
Марко Блажич