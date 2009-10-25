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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Амкар
Пермь
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
25 окт. 2009, 12:00 МСК
25.10.2009, 12:00 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы
Амкар
мин
0
Усминский
Игорь Усминский
90
0
Гаал
Миклош Гаал
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
0
Федорив
Виталий Федорив
90
0
Гришин
Виталий Гришин
90
0
Дринчич
Никола Дринчич
90
0
Новакович
Митар Новакович
90
0
Жеан Карлос
Жеан Карлос
90
0
Афанасьев
Михаил Афанасьев
69
0
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
0
Шумайлов
Максим Шумайлов
0
Макагонов
Михаил Макагонов
0
Соколов
Дмитрий Соколов
0
Жиляев
Николай Жиляев
0
Померко
Алексей Померко
0
Волков
Сергей Волков
0
Сикимич
Предраг Сикимич
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
62
0
Дядюн
Владимир Дядюн
46
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Киселев
Денис Киселев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Мазнов
Горан Мазнов